Italia, novità in Nazionale | Mancini punta un brasiliano

Ecco chi è Gabriel Martinelli, la giovane stellina dell’Arsenal che ha incantato i ‘Gunners’. Il brasiliano con passaporto italiano potrebbe anche essere preso in considerazione da Mancini.

Tutti pazzi per Gabriel Martinelli, la giovane stellina dell’Arsenal che anche ieri ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attaccante brasiliano classe 2001 infatti è reduce da due reti consecutive in Premier League, ultima delle quali contro il Chelsea in trasferta, e rappresenta senza ombra di dubbio la nota più lieta della terribile stagione dei ‘Gunners’, che a conti fatti hanno portato a Londra un vero e proprio gioiello. Nato a Guarulhos, Gabriel Martinelli è un attaccante verdeoro di 18 anni che ha iniziato la sua carriera con la squadra futsal del Corinthians, prima di fare il passo decisivo verso il mondo del calcio firmato il suo primo contratto con l’Ituano, nel novembre 2017. All’età di 16 anni e 9 mesi è diventato inoltre il più giovane giocatore, in questo secolo, a fare il proprio debutto con la prima squadra del club rossonero. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Gabriel Martinelli, il talento che ha incantato l’Arsenal: le caratteristiche tecniche

Numeri e gesta da predestinato per Martinelli che con la rete segnata ieri al Chelsea ha addirittura raggiunto la doppia cifra di gol in stagione, considerando tutte le competizioni. Niente male per un classe 2001 approdato nel complicato mondo del calcio inglese solamente la scorsa estate per circa 6 milioni di sterline. L’Arsenal è stato abilissimo a non farsi sfuggire il talento verdeoro che nel 2019 ha ottenuto la promozione in pianta stabile in prima squadra con l’Ituano attirando quindi su di se le mire di club come Barcellona e Manchester United. Exploit tanto improvviso quanto fragoroso quello del polivalente attaccante sudamericano che prima di lasciare il Brasile ha trascinato la sua squadra fino ai quarti di finale del Campionato Paulista con 6 goal.

Dal punto di vista tecnico Gabriel Martinelli è un attaccante versatile, dinamico e piuttosto rapido in grado di coprire praticamente ogni posizione dell’arco offensivo. Prima punta di movimento, seconda punta, ma anche ala di grande qualità: l’Arsenal è convinto di avere tra le mani un vero e proprio diamante grezzo. I suoi movimenti eleganti ed una classe da puro brasiliano uniti alla sfrontatezza dei 20 anni hanno contribuito a colpire gli addetti ai lavori.

Italia, Mancini osserva Martinelli

Con Emery prima e Arteta adesso, Martinelli si è ritagliato uno spazio importante alle spalle di Aubameyang e Lacazette e visto il doppio passaporto, brasiliano ed italiano, anche Mancini potrebbe farci un pensierino per la nostra nazionale. Lo stesso calciatore qualche giorno fa a ‘Dazn’ ha ammesso: “Io sono brasiliano e il mio sogno, naturalmente, è giocare e vincere con il Brasile. Ma potrei giocare anche per l’Italia e nulla è ancora definito. Dal Brasile non ho ricevuto alcuna chiamata”. Porta aperta quindi ad un eventuale futuro con l’Italia per Martinelli che ha fin qui giocato solo con la selezione under 23 verdeoro.

