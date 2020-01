Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | I sostituti

Dalla Germania rilanciano un possibile interessamento del Bayern Monaco per il bianconero: ecco la lista dei possibili sostituti

Douglas Costa (Getty Images)Douglas Costa potrebbe dire addio alla Juventus. Il funambolico attaccante brasiliano sta tradendo le aspettative anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno martoriato in questa stagione. Come svelato dalla BILD ci sarebbe un forte interessamento del Bayern Monaco, che conosce molto bene il giocatore visto che è stato per due stagioni con il club bavarese. Con l’affare già concluso per giugno con l’arrivo di Dejan Kulusevski, la dirigenza bianconera potrebbe pensare già ai possibili sostituti per l’immediato in caso di addio del bianconero.

Calciomercato Juventus, da Rakitic a Isco: i sostituti

I contatti con il Barcellona sono abbastanza frequenti: l’asse con Torino è diventato bollente con possibili affari. Nel mirino della Juventus ci sarebbe Ivan Rakitic, che sarebbe la chiave del centrocampo di Sarri. In scadenza nel giugno 2021, il croato potrebbe cambiare subito aria con una nuova avventura entusiasmante in Serie A. Nelle ultime ore aveva ripreso quota lo scambio con Federico Bernardeschi, ma la trattativa si potrebbe concludere anche senza l’ex viola. Da non sottovalutare, inoltre, la pista che porta a Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, in scadenza di contratto con il club rossonero. A giugno ci sarà l’addio dell’ex Atalanta, come svelato dall’agente Enzo Raiola e così i bianconeri potrebbero pensare a lui nell’immediato per rinforzare il centrocampo di Sarri. Lo stesso Milan sarebbe pronto a cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero ricavando così diversi milioni per la sua cessione.

Infine la situazione di Kulusevski è molto chiara: il patto tra i club sarebbe stato quello di terminare così la stagione in corso senza anticipare la sua partenza. Il Parma, che l’ha avuto in prestito dall’Atalanta, avrebbe così messo il veto sulla cessione anticipata visto che il club emiliano vorrebbe raggiungere la salvezza grazie soprattutto ai gol del talentuoso giocatore svedese. Ultimi giorni di mercato davvero bollenti in casa Juve con continui colpi a sorpresa.

