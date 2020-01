Calciomercato Milan, effetto domino per l’attacco: quanti affari

Giorni frenetici in sede di mercato per i maggiori club italiani: intrecci decisivi per il ruolo di esterno offensivo, la situazione

Gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato saranno molto frenetici. Tanti club italiani dovrebbero ancora mettere a segno colpi importanti tra acquisti e cessioni. In primis, ci sarebbe il Milan che vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è stato già benefico con la possibilità di collezionare punti decisivi per risalire in classifica. Le mosse tattiche dell’allenatore emiliano hanno messo ai margini calciatori finora importanti, tra cui Suso e Piatek, pronti a dire addio.

Calciomercato Milan, da Suso a Politano: tutto cambia

Come svelato da Sky Sport il Napoli sarebbe ad un passo dalla chiusura per Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter. Dopo lo scambio saltato con la Roma per Spinazzola, il nerazzurro potrebbe andare a rinforzare l’esterno offensivo di Gattuso. E così la società giallorossa dovrebbe puntare su un nuovo obiettivo di mercato: nel mirino ci sarebbe anche Suso, ormai verso l’addio. L’esterno spagnolo ha collezionato diverse panchine con il Milan che è riuscito a ritrovare entusiasmo e vittoria. La stessa società rossonera sarebbe interessata al turco Under della Roma proponendo un possibile scambio, ma le due compagini italiane ci proveranno anche per Januzaj e Shaqiri.

Tanti i profili interessanti con possibili e decisive riaperture di mercato. Da Fonseca a Gattuso passando per Pioli: i tre allenatori aspettano nuovi regali per l’esterno destro di piede mancino, capace così di convergere al centro per mettere in mostra il loro sinistro cristallino.

