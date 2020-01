Calciomercato Juventus, arriva subito | Sarri ringrazia l’ex Inter

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, potrebbe riabbracciare un suo ex giocatore grazie ad un trasferimento che coinvolgerebbe un giocatore con un passato all’Inter

Con il passare delle ore impazza sempre di più il calciomercato delle big di Serie A. L’Inter di Antonio Conte, al momento al secondo posto in campionato, è di certo la società più attiva in chiave trasferimenti, ma occhio ad un possibile risveglio della Juventus di Fabio Paratici. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di calcio di Serie A—> clicca qui!

L’infortunio nel match contro il Parma di Alex Sandro potrebbe infatti cambiare sensibilmente le carte in tavola sul mercato in entrata della Vecchia Signora, attuale capolista in campionato. Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb infatti, in ottica Juventus si è affacciato il nome di Alex Telles, terzino sinistro che ha vestito anche la maglia dell’Inter nella stagione 2015/2016.

Calciomercato Juventus, Telles verso il Chelsea | C’è un altro nome per Sarri

Stando anche a quanto riportato da ‘A Bola’, su Alex Telles ci sarebbero anche il PSG di Leonardo ed il Chelsea di Frank Lampard. Quest’ultimo club potrebbe accelerare per il giocatore del Porto e liberare un altro esterno, un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano ed un giocatore che Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, conosce molto bene.

Stiamo parlando di Emerson Palmieri, laterale sinistro del Chelsea che, in caso di arrivo di Alex Telles a Londra, si libererebbe per la Juventus già in questo mercato di gennaio. Il giocatore brasiliano, cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida di Luciano Spalletti ai tempi della Roma nella stagione 2016/2017, andrebbe a rinforzare la catena di sinistra dopo il problema occorso ad Alex Sandro e anche a seguito delle ultime prestazioni non particolarmente brillanti di Mattia De Sciglio.

