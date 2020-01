Calciomercato Inter, occasione dal Real | Offerta respinta

Calciomercato Inter, offerta dalla Premier League ma insufficiente per un vecchio obiettivo: anche altre italiane alla finestra

Sono giorni di mercato assolutamente roventi per l’Inter. Per i nerazzurri è fondamentale rinforzarsi il più possibile per continuare a credere nel sogno scudetto. Nelle ultime due gare di campionato, la Juventus ha allungato a +4 in testa e serve una risposta immediata. Antonio Conte, una volta di più, è stato chiaro, dopo il pari di Lecce, sulla necessità di innesti per avere ricambi. Una rosa larga e di maggior qualità è condizione imprescindibile per poter insidiare i bianconeri fino alla fine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Eriksen: le parole di Mourinho

Calciomercato Inter, il Tottenham fa sul serio per Bale

Marotta organizza movimenti in grande stile. Arrivato Ashley Young, si attende a breve l’annuncio per Victor Moses. E non è finita qui: i nerazzurri spingono forte anche per Eriksen e Giroud, per i quali sono attesi novità importanti e definitivi a breve. Con tali acquisti, la competitività dei nerazzurri per il titolo sarebbe rinnovata e poggerebbe su basi solide. Inter che pensa anche al futuro, con Marotta che tiene d’occhio situazioni importanti per giugno. Un vecchio pallino dell’ad interista è certamente Gareth Bale, ripetutamente accostato ai milanesi e sui quali è stato più volte palesato interesse anche da altri club italiani, come Juventus e Milan. Per il gallese, che al Real Madrid non trova più continuità, con Zidane che di recente non gli ha dato spazio, torna d’attualità in particolare la pista che porta al ritorno ‘a casa’. Il Tottenham vorrebbe infatti averlo di nuovo e secondo ‘El Chiringuito’ c’è stato un incontro tra Levy, proprietario degli Spurs, e Florentino Perez, numero uno dei Blancos. Non è chiaro, al momento, se gli inglesi vogliano finalizzare l’acquisto già entro gennaio o porre le basi per un trasferimento estivo. In ogni caso, per il cartellino hanno già pronta un’offerta che non sembra destinata ad andare oltre i 30 milioni di euro. Le mosse degli Spurs da un lato mettono fretta alle squadre nostrane. Dall’altro, però, incoraggiano, visto che la proposta del Tottenham potrebbe non soddisfare il Real e con un rilancio trovare l’accordo con Perez potrebbe non essere impossibile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Beckham cambia il futuro di Lautaro: ecco perché

Calciomercato Inter, non solo Giroud: bomber a sorpresa per Conte

N.L.C.