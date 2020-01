Calciomercato Milan, Paquetà può partire | In entrata tre nomi sul taccuino

Il Milan cerca l’assalto all’Europa e lavora sul mercato. Incontrati tre procuratori in sede: diversi obiettivi in entrata. In uscita c’è Paquetà

Giornata molto movimentata per il Milan, che cerca di rinforzare la propria rosa per tentare l’assalto all’Europa. I rossoneri sono in un buon momento di forma e l’arrivo di Ibrahimovic ha dato una scossa importante, ma probabilmente serve ancora qualche rinforzo per essere competitivi fino alla fine della stagione. Proprio per questo, oggi Casa Milan è stata la sede di diversi incontri per valutare delle situazioni in sospeso sia in entrata che in uscita. In particolare, ci sono stati gli incontri con i procuratori Augustin Jimenez, Eduardo Uran e Alessandro Luci.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Italia, novità in Nazionale | Mancini punta un brasiliano

Milan, Paquetà in uscita. Piacciono De Paul e Zaracho

Il procuratore Augustin Jimenez ha raggiunto Milano per discutere di due suoi assistiti che piacciono ai rossoneri. Il primo è Rodrigo De Paul, centrocampista classe 1994 in grado di ricoprire anche ruoli offensivi, in forza all’Udinese con la quale ha totalizzato quattro reti in sedici presenze in questa stagione. Il secondo nome è quello di Matias Zaracho, centrocampista o trequartista di proprietà del Racing Club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, effetto domino per l’attacco: quanti affari

Successivamente anche Eduardo Uran si è diretto in via Aldo Rossi per fare un punto sulla situazione riguardo Lucas Paquetà. Il centrocampista potrebbe partire ma al momento l’unica società interessata resta il Paris Saint Germain, che potrebbe mettere sul piatto solo 20 milioni. Troppo poco rispetto ai 31 milioni richiesti dal Milan, utili per pareggiare il costo a bilancio del brasiliano.

Per la difesa spunta Marcelin

Non si lavora solo per il centrocampo. L’ultimo incontro odierno fatto a Casa Milan è stato con Alessandro Luci, che ha presentato una proposta per la difesa. È stato offerto il centrale classe 2000 Jean Mercelin, in forza all’Auxerre in Serie B francese. Il calciatore potrebbe diventare un obiettivo concreto in caso di partenza di Gabbia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Via libera per Pogba!

M.P.