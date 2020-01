Calciomercato, effetto domino fra i pali | Rivoluzione per Juventus e Milan

Arriva dall’Inghilterra un intreccio di mercato che prevedrebbe un giro di portieri: Milan, Juventus e Chelsea all’interno del valzer per la porta

Arrivano dall’Inghilterra indiscrezioni secondo le quali Frank Lampard stia pensando di sostituire tra i pali il numero uno dei blues Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo la scorsa estate venne prelevato dall’Athletic Bilbao per ben 71 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Nonostante il caro prezzo, l’estremo difensore spagnolo starebbe deludendo le aspettative, tanto da portare l’attuale allenatore alla ricerca di un nuovo portiere. L’allenatore dei blues avrebbe trovato il sostituto giusto in Serie A, facendo partire così un intreccio di mercato che coinvolgerebbe anche Juventus e Milan.

Calciomercato Juventus e Milan, intreccio di mercato con il Chelsea: valzer di portieri in vista

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Times‘, l’allenatore del Chelsea Frank Lampard si starebbe guardando intorno alla ricerca di un nuovo portiere. L’attuale numero uno dei blues Kepa, non starebbe rispettando le aspettative e la conferma tra i pali di Stamford Bridge per il prossimo anno sarebbe in dubbio. La squadra di Londra, come riportato precedentemente da noi dalla redazione di calciomercatoweb, avrebbe messo gli occhi sul portiere della Juventus Wojciech Szczesny. L’estremo difensore bianconero al momento sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, ma in caso di partenza la società juventina avrebbe già pronto il sostituto. Nel giro di portieri infatti verrebbe inserito anche Gigio Donnarumma, portiere del Milan e della nazionale azzurra. Da tempo i bianconeri sono sulle sue tracce del portiere italiano e secondo quanto riporta Calciomercato.it, potrebbe avvenire uno scambio tra Juventus e Milan a giugno che vedrebbe il passaggio del numero uno rossonero a Torino ed il trasferimento di Emre Can a Milano. Trasferimento alla pari vista la valutazione di entrambi a 40 milioni, l’unica difficoltà sarebbe legata agli ingaggi. Un calciomercato estivo che già da adesso si prospetta infuocato per i portieri.

