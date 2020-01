Calciomercato Milan, rientra dal prestito | Che occasione dal Real!

Spunta a sorpresa il vecchio pallino per il centrocampo del Milan: possibile assalto della società rossonera per il giocatore scontento

Una stagione non troppo esaltante per il Milan che, a poco a poco, si sta riprendendo alla grande dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera vorrebbe regalare nuovi colpi di prima fascia per incrementare il tasso tecnico della rosa di Stefano Pioli. Innesti di valore in grado di far compiere ulteriormente il salto di qualità alla compagine italiana, voglioso di riscatto per diventare una delle vere protagoniste fin da subito.

Calciomercato Milan, rispunta il nome di Ceballos

Vista la situazione a centrocampo non troppo esaltante con diversi giocatori scontenti, come Paqueta, Bonaventura e Calhanoglu, il Milan potrebbe così pensare a nuovi colpi di mercato. Il brasiliano è vittima dell’ansia dopo la seconda panchina consecutiva collezionata in campo; l’ex Atalanta, invece, è in scadenza di contratto e potrebbe andare via a parametro zero a giugno. Infine, il turco sarebbe sempre intenzionato a vivere una nuova avventura.

Così il Milan potrebbe tornare nuovamente sulle tracce talentuoso giocatore spagnolo di proprietà del Real Madrid, attualmente in prestito all’Arsenal, Dani Ceballos. Come svelato da cadenaser il giocatore non sarebbe più contento all’Arsenal: finora per lui sono arrivati soltanto 906 minuti, soprattutto a causa di un infortunio muscolare che l’ha costretto a stare fuori per diverse settimane. In queste ore lo stesso Ceballos starebbe parlando con il club spagnolo per anticipare il suo ritorno per poi cercare così di fatto una nuova sistemazione nell’immediato per tornare a mettersi in luce.

Il suo obiettivo è quello di tornare a collezionare minuti importanti per rientrare nella lista dei convocati delle Furie Rosse in vista dei prossimi Europei, in programma a giugno. Dopo il suo ritorno a disposizione di Arteta, lo spagnolo ha collezionato soltanto tre panchine più una non convocazione. Il centrocampista non sarebbe più felice a Londra: il suo addio anticipato potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Il Milan resta alla finestra.

S.I.