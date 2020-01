Calciomercato Milan e Inter, l’ex Roma pronto a soffiare i due obiettivi milanesi

Le due compagini milanesi sono sempre attive per rinforzare la rosa: un intreccio decisivo che interessa anche un club spagnolo

Milan e Inter vogliono diventare le regine indiscusse della sessione invernale di calciomercato. Le due compagini milanesi sono sempre al lavoro per regalare ai propri allenatori colpi decisivi. La società rossonera è molto attenta alle diverse ipotesi per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo, mentre quella nerazzurra vuole incrementare il tasso tecnico nella zona centrale di campo di Antonio Conte. Acquisti di prima fascia, che potrebbero contribuire all’ennesimo salto di qualità delle due squadre italiane.

Calciomercato Milan e Inter, da Rakitic a Shaqiri: che intreccio

Come svelato dal portale spagnolo elgoldigital L’ex direttore sportivo della Roma, Monchi, attualmente al Siviglia, avrebbe messo nel mirino due obiettivi di Milan e Inter. Vista la difficoltà ad arrivare all’esterno spagnolo Suso, il club spagnolo potrebbe guardare in casa del Liverpool per lo svizzero Shaqiri, accostato nelle ultime settimane proprio ai rossoneri come alternativa allo stesso Suso e alla Roma.

Inoltre, il Siviglia potrebbe riportare a casa Ivan Rakitic, centrocampista croato in scadenza di contratto nel 2021. Il giocatore sarebbe finito da tempo nel mirino di Inter e di Juventus con contatti frequenti con il club spagnolo, che dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro del blaugrana. La situazione sarà da monitorare attentamente negli ultimi giorni di mercato molto frenetici in ambienti milanesi. Colpi importanti per l’immediato presente per una seconda parte di stagione da protagonista.

