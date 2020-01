Calciomercato Juventus, emergenza terzini: spunta un nuovo profilo per Sarri

Ancora un infortunio per Maurizio Sarri sulle corsie laterali: out anche Danilo. C’è emergenza per la Juventus: rinforzo possibile

Ancora un infortunio muscolare per Danilo. Il terzino brasiliano ha dovuto abbandonare in anticipo il terreno di gioco durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma. Dopo De Sciglio e i continui problemi ad Alex Sandro, arrivano altre situazioni delicate per quanto riguarda le corsie esterne della formazione bianconera. La Juventus dovrà cercare così di ricorrere ai ripari puntando su un innesto di prima fascia da regalare subito a Maurizio Sarri nella sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Juventus, contatti per Semedo

L’asse Torino-Barcellona è sempre molto caldo da diverse settimane con continui contatti tra le parti. Prima per lo scambio Bernardeschi–Rakitic, poi per alcuni giocatori che potrebbero interessare al club bianconero. Il nome che spunta nelle ultime ore è quello del terzino portoghese, Nelson Semedo, attualmente in forza al Barcellona. In questa stagione il giocatore ha collezionato ben 1383 minuti trovando anche tre assist vincenti. In questo modo la Juventus cercherà di spuntarla grazie ai buoni rapporti con Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo.

Connazionale del campione lusitano, Semedo potrebbe essere il regalo di gennaio per Sarri. Un terzino moderno capace di spingere tanto con una buona propensione anche in fase difensiva. La Juventus sarebbe molto interessata al giocatore, che avrebbe una valutazione intorno ai 40 milioni. Il suo contratto è in scadenza 2022: con l’inserimento di qualche contropartita tecnica l’affare potrebbe andare a buon fine per la gioia di tutte le parti coinvolte.

