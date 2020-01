Juventus-Roma, altra tegola per Sarri | Si ferma il difensore

Altro problema per la Juventus di Maurizio Sarri che, nel match contro la Roma di Paulo Fonseca, ha dovuto far fronte all’infortunio di un difensore, dopo il problema di domenica occorso ad Alex Sandro

Non si placa l’emergenza in fascia per la Juventus di Maurizio Sarri che, nel match contro la Roma, precisamente sul finire del primo tempo, ha perso per infortunio anche Danilo, terzino destro arrivato dal Manchester City di Pep Guardiola. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il giocatore brasiliano, con un passato anche al Real Madrid, ha accusato un problema muscolare e si aggiunge alla lista degli infortunati nella quale è recentemente entrato per poi uscire immediatamente anche Alex Sandro, altro giocatore carioca fermo per un problema fisico per il match col Parma.

GT