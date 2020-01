Inter, clamorosa occasione di mercato | Arriva dal Milan

Calciomercato Inter, possibile colpo last minute nella sessione di gennaio: l’obiettivo è un giocatore del Milan in lista cessioni

L’Inter accelera con decisione in queste ore di calciomercato. Dopo il colpo Young, si attende l’ufficialità per Moses, ma si procede spediti anche per Eriksen e Giroud. L’obiettivo è concludere la sessione invernale avendo effettivamente regalato ad Antonio Conte i rinforzi da lui richiesti. La rosa nerazzurra in effetti sta un po’ mostrando la corda, visti i quattro pareggi nelle ultime sei gare di campionato. La necessità di ricambi è di tutta evidenza, per rimanere in scia alla Juventus, che nelle ultime due settimane ha allungato a quattro punti di vantaggio e minaccia di scappare via.

Calciomercato Inter, colpo di scena: Calhanoglu sull’altra sponda del Naviglio

Inter che inoltre, secondo informazioni provenienti dalla Spagna, potrebbe anche mettere a segno un altro colpo a centrocampo. L’acquisto avrebbe del clamoroso e arriverebbe direttamente dalla Serie A, anzi, sarebbe già sul posto, a Milano. Parliamo di Hakan Calhanoglu, che secondo ‘Don Balon’ potrebbe, a sorpresa, lasciare il Milan. Il turco e Kessie sono infatti indiziati sul piede di partenza a causa della situazione finanziaria dei rossoneri. L’acquisto di Ibrahimovic infatti potrebbe aver causato nuovi scompensi di bilancio, che porterebbero in prospettiva ad altre sanzioni in termini di Fair Play Finanziario da parte dell’Uefa. Dunque, necessiterebbero una o due cessioni importanti entro la fine del mese per mettere a posto i conti. Calhanoglu, per caratteristiche tecniche, potrebbe davvero fare comodo all’Inter e a Conte per la sua capacità di palleggio e di inserimento tra le linee. Situazione da monitorare con attenzione nelle prossime ore, che potrebbe dunque portare a sviluppi clamorosi.

