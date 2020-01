Calciomercato Juventus, l’assist di Raiola | Il francese può partire

Continua ad essere incerto il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese è scontento della situazione del Manchester United e vuole ambire a vincere i trofei più importanti

Passano le settimane e il futuro di Paul Pogba sembra essere sempre più in bilico. Il centrocampista francese ha più di 130 gare giocate con la maglia del Manchester United e 31 reti, ma non sembra più contento della sua avventura con la squadra inglese. La mancanza di competitività non dà le giuste motivazioni per il campione del mondo che, per le qualità che ha, potrebbe giocare in qualsiasi top club. I Red Devils sono al quinto posto e per l’ennesimo anno non riescono a lottare per la vittoria della Premier League. L’obiettivo principale è quello di chiudere il campionato tra le prime quattro per raggiungere un posto in Champions League. Troppo poco per Pogba, che in bianconero era abituato a scendere in campo per provare a vincere tutte le competizioni in cui partecipava. Il classe 1993, in scadenza nel 2021, potrebbe dunque cambiare aria nei prossimi mesi per dare una sterzata a una carriera frenata dal club in cui gioca.

Raiola si fa sentire: “Il club e Pogba hanno ambizioni diverse”

Anche il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola, non ha più la pazienza di aspettare che lo United cresca e vuole subito il meglio per il suo assistito. “Il calciatore non è felice al momento perché sta recuperando dopo l’infortunio. Pogba tre anni fa ha scelto di tornare a Manchester a sorpresa e questo viene dimenticato. Non è stato solo il club a scegliere lui. Le ambizioni della società e del giocatore, però, non sono le stesse ed è per questo che in estate valuteremo il da farsi” – ha dichiarato Mino Raiola ai microfoni dell’emittente inglese Sky Sports News. “Nei prossimi mesi analizzeremo la situazione e vedremo se il Manchester rientra ancora nei piani di Pogba e viceversa”.

Paratici spettatore interessato, i bianconeri sarebbero perfetti per il francese

Nel frattempo c’è la Juventus che, dopo aver speso tanto per difesa e attacco nelle passate stagioni, potrebbe effettuare il colpo da novanta a centrocampo. Il reparto necessita di maggiore qualità, nel corso di questi anni c’è stata una sorta di involuzione. Paul Pogba sarebbe l’uomo perfetto per Maurizio Sarri, che ha bisogno di una mezzala in grado di colpire in ogni momento dalla distanza e sorprendere gli avversari con gli inserimenti in area di rigore. Mino Raiola ha portato a termine tante operazioni con i bianconeri e c’è un buon rapporto tra le parti. Anche l’agente italiano sa che, con la maglia della Juventus, Pogba ambirebbe a vincere i trofei più importanti.

M.P.