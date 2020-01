Calciomercato Roma, Juve e Inter avvisate | C’è il blitz

Tutti pazzi per Sandro Tonali del Brescia, nel mirino praticamente di tutte le big italiane. Inter e Juventus ci sono da tempo, ma occhio alla Roma.

Sono bastati appena sei mesi di Serie A a Sandro Tonali per far cadere ai suoi piedi le big italiane e non solo. Il regista del Brescia classe 2000 in stagione ha messo insieme 19 presenze e un gol in campionato con una continuità di rendimento impressionante da autentico veterano, ben al di là dei suoi 19 anni di età. L’obiettivo attuale del ragazzo ora è quello di continuare su questa strada provando ad aiutare i suoi compagni nella difficile impresa di salvare il Brescia, per poi strappare magari una convocazione per i prossimi Europei nell’Italia di Mancini. A luglio sarà poi tempo di pensare concretamente al proprio futuro con un trasferimento che appare piuttosto scontato. Dall’Inter alla Juventus passando per alcune big estere: i club su Tonali di certo non mancano. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, anche la Roma pensa a Tonali: la situazione

La Juventus, sempre molto attenta ai giovani, lo segue da vicino, così come l’Inter. Oltre confine ci sono inoltre gli occhi indiscreti di club come Manchester City e PSG, eppure anche un’altra squadra italiana potrebbe farci un pensierino. Si tratta della Roma, che potrebbe approfittare del buon rapporto che c’è tra l’agente di Tonali e il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi.

Facendo leva su tale canale e soprattutto sui progetti ambiziosi della società, i capitolini vorrebbero puntare al colpaccio per la Champions League con il talento italiano indiziato numero uno. Nella corsa a Tonali ad ogni modo resta in pole position la solita Juventus, molto più avanti nell’eventuale affare, anche se a Roma il classe 2000 avrebbe certamente modo di giocare di più e con maggiore continuità. Un fattore questo che per un ragazzo di neanche 20anni potrebbe fare la differenza.

