Calciomercato Milan, firma con il Lipsia | Sfuma l’obiettivo

Una vera e propria beffa per il Milan che vede firmare il calciatore per un altro club nonostante fosse un obiettivo dei rossoneri. Ecco di chi stiamo parlando. Il calciatore infatti sembrava poter diventare un giocatore del Diavolo già a partire dalla sessione invernale del mercato, ma ciò che è accaduto nelle ultime ore cambia tutte le carte in tavola con lo spagnolo ormai finito nel mirino del club tedesco, pronto ad acquisirne di conseguenza le prestazioni.

Calciomercato Milan, trattativa ormai chiusa

Per la squadra allenata da Pioli un vero e proprio “buco nell’acqua” dopo settimane di trattative che avevano fatto sperare ai tifosi rossoneri di poter arrivare a portare a casa un calciatore di livello assoluto per andare a rinforzare la trequarti del Milan. Un crack tutto tedesco con Mundo Deportivo che riporta di un’offerta che addirittura sfiora, se non supera i 50 milioni di euro per il talentuoso classe ’98. Parliamo di un talento limpido della nazionale spagnola e del calcio europeo che potrebbe ora di conseguenza sbarcare in Germania, dove ad accoglierlo ci sarebbe il Lipsia, in forte pressing per chiudere a breve, se non brevissimo, l’importante operazione di mercato.

Calciomercato Milan, ecco l’obiettivo sfumato

Il calciatore che sarebbe dovuto approdare al Diavolo e che invece andrà al Lipsia è Dani Olmo. Il forte e interessante centrocampista firmerà con i tedeschi e lascia così con l’amaro in bocca una dirigenza che avrebbe voluto accoglierlo per puntare su di lui. In questo momento però l’appeal del club italiano non è sicuramente tra i migliori visto l’andamento e di conseguenza la scelta del giocatore è solo una naturale conseguenza.

G.S.