Calciomercato Juventus, Paratici prepara l’addio | C’è l’incontro!

Paratici attivissimo sul fronte cessioni per trovare una nuova sistemazione all’esubero della Juventus

Escluso dalla lista Champions e utilizzato col contagocce in questa prima parte di stagione, Emre Can attende novità decisive dal calciomercato di gennaio. Il tedesco è di fatto un separato in casa sin dall’inizio della stagione con Maurizio Sarri che non lo ha mai davvero ritenuto un’alternativa di primo pelo per la sua mediana preferendogli spesso e volentieri i compagni di reparto. Solo otto le presenze fin qui per l’ex Liverpool che nell’ultimo mese e mezzo ha raccolto appena 7 minuti di gioco senza scendere in campo neanche nell’incontro di Coppa Italia vinto contro la Roma. A dispetto però delle molteplici indiscrezioni sul suo conto, Emre Can non è comunque ancora riuscito a trovare una nuova destinazione. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, le ultime su Emre Can: Paratici lavora all’addio

Il Borussia Dortmund di recente ha mosso passi concreti ma non è l’unica pista relativa ad Emre Can. Intanto come sottolineato anche da ‘Calciomercato.it’ Fabio Paratici è attivo in quel di Milano, dove oggi ha chiuso lo scambio con il Barcellona tra i giovani Marques e Pereira. Nelle scorse ore inoltre il CFO della Juventus ha incontrato l’agente Frank Trimboli, che sta curando le trattative con l’Inter per Eriksen, nel quartier generale milanese del club bianconero.

Si è trattato di una semplice visita di cortesia che potrebbe però essere servita anche per aggiornamenti in relazione proprio ad Emre Can ma sul fronte Tottenham. Gli ‘Spurs’ infatti hanno effettuato dei sondaggi per il tedesco nonostante su di lui sia molto forte il Borussia Dortmund. Rimane comunque distanza tra gialloneri e bianconeri: 30 la richiesta juventina, 20 la proposta del BVB.

G.B.