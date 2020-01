Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | C’è il sorpasso

La Juventus lavora per il colpo nella zona mediana del campo ed i bianconeri avrebbero compiuto il sorpasso sugli acerrimi rivali per il talentuoso calciatore.

La Juventus lavora per il colpo nella zona mediana del campo ed i bianconeri avrebbero compiuto il sorpasso sugli acerrimi rivali per il talentuoso calciatore. I bianconeri infatti sarebbero pronti a mettere a segno l’importante colpo che andrebbe a rinforzare la rosa e soprattutto che garantirebbe alla squadra allenata da Sarri un giocatore di assoluto livello. Un vero e proprio top player, ecco di cosa stiamo parlando e quale strategia stanno utilizzando i dirigenti della Vecchia Signora per mettere a segno il gran colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, il gran colpo

I bianconeri sarebbero autori di un vero e proprio sorpasso ai danni dell’Inter per il giovane e talentuoso centrocampista, ricercato in passato anche e soprattutto dai nerazzurri che ora dovranno schierare in campo tutte le loro carte migliori per non farsi soffiare un nuovo colpo di mercato, come accaduto poche settimane fa con il Kulusevski, gioiello del Parma passato in bianconero. Di conseguenza si lavora affinché la Vecchia signora possa quindi portare a Torino un giocatore dal futuro roseo. Ecco di chi stiamo parlando e cosa propone la squadra allenata da Sarri.

Calciomercato Juventus, ecco il nome da capogiro

La squadra bianconera è pronta a fare di tutto per portare a casa il talentuoso Tonali del Brescia. Paratici starebbe intavolando una grande trattativa con Cellino e sul piatto, secondo quanto affermato quest’oggi da TuttoSport, avrebbe messo sul piatto anche due giovani interessanti. Parliamo di Caviglia e Toure, con uno dei due o entrambi che potrebbero trasferirsi al club allenato attualmente da Corini. Si concluderebbe così l’ennesimo ‘scippo’ all’Inter, con i bianconeri pronti a portarsi a casa il forte Tonali.

G.S.