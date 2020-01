Calciomercato Milan, scoppia il caso | “Non vuole fare la riserva”

Non solo il caso Paqueta, il Milan si trova a fronteggiare anche i problemi relativi al calciatore che ha manifestato il proprio malumore.

Non solo il caso Paqueta, i rossoneri si trovano a fronteggiare anche i problemi relativi al calciatore che ha manifestato il proprio malumore. Il giocatore infatti sembra trovare sempre meno spazio tra le fila dei giocatori allenati da Pioli. C’è però una clamorosa svolta che apre a scenari mai esplorati prima e che lo vede protagonista di movimenti inaspettati. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Milan, l’addio può essere imminente

Una prima parte di stagione e gli Europei che si avvicinano, difficile è sperare che il calciatore possa restare a Milano senza la certezza di poter avere il posto da titolare. Il padre, intervistato da un quotidiano locale, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo a Milano, lo farà volentieri altrove”. Dichiarazioni che lasciano da parte ogni dubbio e che invece aprono a quello che potrebbe essere un addio che fino a qualche settimana fa sembrava molto vicino. Poi le varie trattative si sono arenate, ma tutto potrebbe tornare in questa ultima settimana di mercato. C’è poi anche la stoccata alla società, ecco cosa ha infatti riferito.

Calciomercato Milan, la critica alla società

Il calciatore di cui stiamo parlando e di cui si ipotizza l’addio è Piatek, e proprio il padre del calciatore, intervistato da Sportowefakty, ha affermato: “È difficile dire quali siano i piani della società – ha aggiunto – ci sono giocatori di spicco come Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato. Il club vuole soldi freschi per nuovi giocatori. In tanti stanno chiedendo Kris in prestito, ma i rossoneri puntano a venderlo per una cifra simile a quella sborsata. Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana, quando il suo futuro sarà deciso”. Un trasferimento lontano da Milano che sembra quindi imminente e che apre le stradale ad un’ultima parte di mercato invernale infuocata.

G.S.