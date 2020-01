Calciomercato Milan, colpo a zero | Che scippo a Juve e Inter!

Il Milan potrebbe beffare Juventus e Inter mettendo le mani su uno dei migliori talenti che offre attualmente il panorama calcistico internazionale. Ecco i dettagli

Non sarà al Milan il futuro di Dani Olmo. A meno di clamorosi colpi di scena il fantasista spagnolo si trasferirà al Lipsia. Operazione complessiva da circa 60 milioni di euro compresi bonus e commissioni, con la Dinamo Zagabria che è riuscita a strappare anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita del classe ’98 fino a un massimo di 20 milioni di euro. I rossoneri puntavano tanto in prospettiva futura sul calciatore di Terrassa ed ora saranno costretti a spostare il mirino altrove.

Calciomercato Milan, ‘alternativa’ super a Olmo: rischio beffa per Juve e Inter

Come alternativa a Olmo, il Milan potrebbe prendere in esame il profilo di un altro giovane talento con però caratteristiche tecniche e fisiche completamente diverse. Parliamo di Tahith Chong, esterno d’attacco olandese in scadenza con il Manchester United e da tempo nel mirino di diverse big, soprattutto di Juventus e Inter. Qualche giorno fa i suoi agenti si sono nuovamente incontrati con la dirigenza nerazzurra, la quale avrebbe anche presentato un’offerta e cominciato a ragionare su una possibile tappa intermedia al Jiangsu, in Cina. Il nonno paterno del classe 2000, nato a Curaçao, è cinese e dunque la squadra di Nanchino potrebbe impiegare il ragazzo – uno che in Cina sarebbe in grado di fare la differenza – fra gli otto giocatori locali obbligatori in ogni partita. Per i rossoneri sarebbe dunque un grande successo strappare Chong alle due rivali italiane, mettendo al contempo le mani sopra uno dei migliori prospetti che attualmente offre il panorama calcistico internazionale. Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

TAHITH CHONG / STAGIONE 2019/2020

16 PRESENZE – 7 GOL e 5 ASSIST

1.095 MINUTI GIOCATI

Calciomercato Milan, futuro Chong: agente allo scoperto

Perfetto per il 4-3-3 ma anche per l’odierno 4-4-2 di Pioli, Chong viene paragonato nientemeno che al connazionale Arjen Robben, ritirarosi la scorsa estate dopo una straordinaria carriera. Vedremo se il Milan penserà o meno alla pista Chong, intanto ieri il suo agente ha ufficializzato l’addio allo United a parametro zero.

“Solskjaer ha opinioni diverse su Tahith rispetto alla proprietà – le parole di Erkan Alkan a ‘Voetbal International’ – Un allenatore pensa a se stesso, io penso al mio giocatore. E’ arrivato a un punto in cui sente di non poter proseguire, quindi è il momento di guardare altrove. Il suo prossimo club? Deve avere un buon progetto che permetta a Tahith di crescere ulteriormente in un buon ambiente”.

