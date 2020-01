Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa | 50 milioni!

L’addio inaspettato ad una cifra che lascia i dirigenti della Juventus senza fiato. Ecco cosa potrebbe accadere nella casa bianconera.

L’addio inaspettato ad una cifra che lascia i dirigenti della Juventus senza fiato. Ecco cosa potrebbe accadere nella casa bianconera. La squadra allenata da Sarri infatti potrebbe andar vedere andar via il centrocampista che è nell’ottica di un top team europeo che vuole rinforzare la zona mediana del campo puntando su di lui. Ecco quindi chi potrebbe partire in un pazzo mercato, e soprattutto, chi è pronto ad acquistare il calciatore della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, ecco chi può andar via

Nessuno si sarebbe aspettato una sua cessione arrivati a questo punto della stagione, anche perché proprio in questo momento sta brillando e sta finalmente riuscendo a diventare un punto cardine nella rosa allenata da Sarri. Un calciatore che quindi avrebbe potuto far comodo all’allenatore della Juventus che ora rischia quindi di perderlo, inaspettatamente e con un’offerta da capogiro. Una grave perdita per l’allenatore che dovrà quindi fare a meno di lui e non potrà fare altrimenti con la società bianconera che deve di conseguenza rassegnarsi all’idea di perderlo.

Calciomercato Juventus, la proposta shock

I bianconeri potrebbero vedere andare via il gioiello del centrocampo Rabiot che dopo una prima parte di stagione altalenante, sta pian piano scalando le gerarchie. Su di lui ha messo gli occhi un connazionale, parliamo di Zinedine Zidane che lo vorrebbe per andare a rinforzare la squadra blancos. Di conseguenza, secondo quanto riportato da Donbalon.com, sarebbe stata avanzata addirittura un’offerta di 50 milioni di euro per strappare il giocatore alla squadra italiana con un trasferimento in programma quest’estate. Insomma, Cristiano Ronaldo rischia quindi di perdere un compagno di squadra, pronto a firmare per il suo ex club.

G.S.