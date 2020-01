Calciomercato Juventus, emergenza terzini | C’è un olandese per il futuro

Problema terzini per la Juventus, Paratici lavora per raggiungere la perfezione in ogni ruolo. Per il futuro l’idea è quella di optare per un esterno dell’Atalanta

Continua il lavoro di Fabio Paratici per le prossime sessioni di mercato. A gennaio, come dichiarato dal dirigente bianconero, non ci saranno acquisti in entrata ma potrebbe registrarsi solo qualche partenza. Tutte le attenzioni e i lavori di questi giorni, dunque, sono rivolti in particolare alla prossima estate. In questa stagione la Juventus si è ritrovata di fronte a diverse difficoltà sulle fasce ed è molto probabile che si vada alla ricerca di nuovi terzini. Solo pochi mesi fa, infatti, per una carenza sulla sinistra fu costretto ad abbassarsi Matuidi. Questa settimana, invece, ci sono solo Cuadrado e Alex Sandro a disposizione e questo può essere uno svantaggio per Maurizio Sarri, che non ha possibilità di effettuare un cambio di terzini. Un nome che potrebbe interessare ai bianconeri per rinforzarsi è quello di Robin Gosens.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, c’è l’annuncio | Nuova pista e addio

Idea per la Juventus: rinforzo dall’Atalanta sulla fascia sinistra

L’esterno sinistro classe 1994 di proprietà dell’Atalanta è reduce da cinque mesi di stagione straordinari. Nelle 21 presenze collezionate fin qui, ha realizzato già 7 reti: un valore aggiunto importante per il tecnico Gian Piero Gasperini. Sarebbe l’uomo ideale per lo stile di gioco che ha in mente Maurizio Sarri, per questo la Juventus potrebbe tentare l’assalto nei prossimi mesi. Difficile comunque che l’Atalanta ceda facilmente per cui potrebbe accettare solo offerte importanti. Gosens ha da poco rinnovato il contratto fino al 2024, come confermato da lui stesso, per cui il prezzo potrebbe oscillare tra i 35 e i 40 milioni di euro. I bianconeri potrebbero provare ad ammorbidire la cifra con l’inserimento di giovani contropartite. L’asse Torino-Bergamo funziona ormai da anni e proprio poche settimane fa è stata chiusa un’altra trattativa che ha portato Kulusevski alla Juventus, ma potrebbe non essere l’unica tra le parti in questo 2020.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a sorpresa | 50 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘no’ a Rakitic | Clamoroso scambio in Serie A

M.P.