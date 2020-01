Calciomercato Inter, UFFICIALE: Lazaro va al Newcastle

Dopo gli arrivi in casa Inter di Moses e Young, il club nerazzurro ufficializza invece la cessione di Valentino Lazaro: l’austriaco va al Newcastle.

E’ durata solo sei mesi l’avventura di Valentino Lazaro in maglia Inter. Il centrocampista austriaco di origini angolane, arrivato in estate dall’Hertha Berlino, non è mai stato una prima scelta per Antonio Conte ed è stato ceduto in questa sessione di calciomercato. Ad incentivare la cessione sono stati anche i nuovi arrivi in nerazzurro di Ashley Young e Victor Moses, fortemente voluti dal tecnico salentino. Il giocatore classe 1996 è infatti un nuovo centrocampista del Newcastle.

Inter, UFFICIALE l’addio di Lazaro: la formula

Lazaro si trasferisce in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. Per lui contratto con i ‘Magpies’ sino a giugno. Il prestito può però trasformarsi in trasferimento definitivo. Si parla di un affare complessivo da 25 milioni di euro. Cifra simile a quella per cui il nazionale austriaco è stato pagato in estate. Gli inglesi sono riusciti a superare la concorrenza del Lipsia, che aveva messo gli occhi sul giocatore e sperava di riportarlo in Bundesliga.

A.G.