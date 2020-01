Calciomercato Inter, nuova idea in attacco | Lo porta Pastorello

Non solo Llorente e Giroud come vice-Lukaku. Interesse dell’Inter per Slimani, che potrebbe arrivare in prestito

L’Inter è pronta a definire nelle prossime ore il trasferimento di Christian Eriksen. Momenti decisivi per l’arrivo a Milano del centrocampista danese, con Marotta che nelle prossime ore cercherà di limare gli ultimi dettagli con il Tottenham. Ma non c’è solo Eriksen nei pensieri dell’Ad nerazzurro e del braccio destro Ausilio. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

L’Inter è alle prese con il rebus per la cessione di Politano, conteso da Napoli, Roma e Siviglia. Dall’operazione legata all’ex Sassuolo dipende anche il colpo in entrata nel reparto d’attacco, con Fernando Llorente e Oliver Giroud che restano in cima alla lista del sodalizio di Viale della Liberazione. Il francese è bloccato da tempo, mentre il basco è legato alla trattativa con il Napoli per Politano.

Calciomercato Inter, piano C: Slimani per l’attacco

Spunta però anche una terza alternativa ai due centravanti. Come rimbalza dalla Francia, precisamente da ‘Le10sport.com’, l’Inter avrebbe sondato il terreno per Islam Slimani, attaccante in prestito (con diritto di riscatto) al Monaco via Leicester. Il 31enne giocatore è assistito da Pastorello – agente vicino all’Inter come dimostrano le ultime trattative estive tra cui quella che ha portato Lukaku a Milano – e sarebbe seguito anche da Tottenham e Manchester United per gennaio. Slimani cambierebbe maglia sempre in prestito per la seconda parte di stagione, con la stessa formula quindi pattuita con il Monaco. Il nazionale algerino nella stagione in corso ha segnato 7 reti in Ligue 1 in 13 presenze.

