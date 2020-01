Calciomercato Milan, c’è l’annuncio | Nuova pista e addio

Calciomercato Milan, spunta una pista per l’addio di Piatek: l’attaccante polacco si dirige verso un club che disputa la Champions

Questa sera, in casa del Brescia, il Milan scende in campo per l’anticipo della 21a giornata di Serie A. I rossoneri inseguono la terza vittoria consecutiva, traguardo finora mai raggiunto in questo campionato. Dopo i successi ottenuti a Cagliari e in casa contro l’Udinese, il Diavolo è in fiducia e sente di poter dare un senso diverso alla propria stagione. La squadra di Pioli è risalita in settima posizione, punta da vicino il sesto posto dei sardi e forse non vede lontana nemmeno la quinta posizione dell’Atalanta, a sette punti. In poche settimane, sembra cambiato tutto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo a zero: che scippo a Juve e Inter

Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio: spunta la destinazione

Il ritorno di Ibrahimovic ha indubbiamente influito. La squadra scende in campo con ritrovata personalità, l’ambiente sta rispondendo positivamente. Il modo di stare in campo della squadra si è riflesso, inevitabilmente, anche nelle scelte di formazione di Pioli. Con Ibra centro di gravità dell’attacco, è finito in panchina Piatek, che già non godeva più di particolare credito vista una prima parte di stagione piuttosto deludente. Il polacco si è sbloccato in coppa Italia con la Spal, ma è rimasto a guardare per tutti i 90 minuti in campionato sia con il Cagliari che con l’Udinese. Ecco perché l’ipotesi di un suo addio è tutt’altro che improbabile. Gli estimatori di certo all’ex Genoa non mancano, soprattutto all’estero. Potrebbe prendere corpo l’ipotesi di un suo trasferimento nella Liga. Il Barcellona sta infatti pensando a un rinforzo importante in attacco dopo il grave infortunio di Suarez. Tra i primi obiettivi, c’è Rodrigo del Valencia. Trattativa che potrebbe decollare negli ultimi giorni della sessione invernale e che, di contro, potrebbe sbloccare una possibile partenza di Piatek verso i prossimi avversari dell’Atalanta negli ottavi di Champions League.

Milan, il padre di Piatek: “Vuole gli Europei”

Che Piatek pensi seriamente all’addio, del resto, è stato ribadito dal padre del giocatore, che, intervistato da un quotidiano polacco, è stato piuttosto eloquente: “Vuole essere protagonista agli Europei. Se non può presentarsi in forma all’appuntamento restando a Milano, andrà altrove“. Ultimi giorni di mercato che dunque potrebbero sancire un addio clamoroso, visto che solo dodici mesi fa il bomber si prendeva subito la scena a San Siro con gol a raffica.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Piatek: l’annuncio

Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo

N.L.C.