Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Nome clamoroso!

E’ molto probabile che il prossimo calciomercato estivo del Milan possa ruotare attorno a Gigio Donnarruma. La cessione è ipotesi concreta visto che l’ingaggio del portiere da circa 6 milioni di euro netti è considerato un grosso peso dal fondo Elliott, e di conseguenza i margini per il rinnovo del suo contratto in scadenza fra un anno e cinque mesi, ovvero a giugno 2021 sono e saranno ristrettissimi.

Calciomercato Milan, Donnarumma può finire alla Juventus: le cifre

Sul classe ’99 di Castellammare di Stabia c’è soprattutto la Juventus. Stando agli ultimi rumors di mercato il club bianconero ha già avviato un fitto dialogo col suo agente Mino Raiola – i rapporti con lui sono eccellenti – proprio per provare a mettere in piedi l’operazione in ottica giugno. La società di Andrea Agnelli sembra disposta a proporre a Donnarumma un contratto di cinque stagioni da ben 9 milioni di euro netti l’anno. Parliamo di cifre importanti che si aggiungono alla prospettiva di giocare per il club al momento più forte d’Italia nonché tra i migliori quattro-cinque d’Europa. Insomma, oltre ai soldi la ‘Vecchia Signora’ garantisce al ventenne la possibilità di vincere trofei importanti, cosa al Milan impossibile perlomeno allo stato attuale delle cose.

Per strapparlo ai rossoneri, Paratici potrebbe mettere sul piatto sui 40-50 milioni di euro o addirittura la metà aggiungendo però una contropartita tecnica. Per esempio Federico Bernardeschi, finito ormai ai margini del progetto Sarri, ma occhio pure a Wojciech Szczesny, l’attuale numero uno della porta juventina anche lui come Donnarumma in scadenza nel 2021.

Il polacco compierà 30 anni il prossimo 18 aprile ed è chiaro che l’eventuale approdo di Donnarumma a Torino avrebbe come conseguenza il suo addio alla Juve. Eccetto quella del Tottenham i grandi club europei sono ‘coperti’ in porta, per cui l’ipotesi di una sua permanenza in Serie A, nello specifico di un trasloco a Milano, appare tutt’altro che peregrina. E chissà che in rossonero non possa ritrovare il suo vecchio allenatore in bianconero, quel Max Allegri dato in pole position per la panchina milanista qualora il ‘Diavolo’ venisse davvero acquistato dall’uomo più ricco al mondo, Bernard Arnault.

