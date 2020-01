Calciomercato, Messi blocca tutto | Paura Inter per Lautaro

La decisione di Messi coinvolge in primis l’Inter, che dovrà fare i conti con le sirene dall’estero per il nerazzurro: le scelte

Uno dei protagonisti della stagione dell’Inter è Lautaro Martinez: l’attaccante argentino ha collezionato 15 gol con 3 assist vincenti in 25 partite diventando l’arma in più della compagine guidata da Antonio Conte. Le sue prestazioni entusiasmanti hanno attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui Barcellona e Manchester City, sempre alla ricerca di una valida alternativa a Suarez e Aguero.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez il preferito di Messi

Come svelato dal portale spagnolo ‘donbalon’ Lionel Messi avrebbe messo il veto sui possibili acquisti di Rodrigo del Valencia e di Aubameyang dall’Arsenal: il preferito della Pulce resta il suo connazionale Lautaro Martinez. Con Suarez, fermo ai box per infortunio per diversi mesi, il club catalano starebbe sempre pensando all’acquisto di un valido attaccante da affiancare allo stesso Messi e Griezmann.

I due, oltre ad essere compagni di Nazionale, sono molto amici ed hanno un forte rapporto anche fuori dal terreno di gioco. Lautaro potrebbe rappresentare la cessione eccellente dell’Inter in vista della prossima stagione, dopo tanti colpi in entrata a gennaio davvero suggestivi. “El Toro” vorrebbe così aiutare i nerazzurri ad arrivare nelle prime posizioni della classifica con uno sguardo all’Europa League con l’Inter, che sarà tra le protagoniste nella fase ad eliminazione diretta. Messi ha fatto la sua scelta: Lautaro resta il candidato numero uno a rimpiazzare Luis Suarez.

