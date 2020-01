Calciomercato Inter, ripresi i contatti | Pronto il colpo in attacco

L’Inter non si ferma e dopo il colpo Eriksen è pronta a mettere a segno un’altra operazione di mercato. Ecco quindi chi potrebbe sbarcare a Milano.

L’Inter non si ferma e dopo il colpo Eriksen è pronta a mettere a segno un’altra operazione di mercato. Ecco quindi chi potrebbe sbarcare a Milano. I nerazzurri infatti vogliono chiudere la trattativa per un nuovo calciatore che deve andare a rinforzare il reparto avanzato del club allenato da mister Conte. Il tutto si deve però chiudere a breve visto che la fine della sessione invernale del mercato è ormai alle porte e chiudere senza l’attaccante sarebbe una grande beffa la squadra milanese.

Calciomercato Inter, il gran colpo per l’attacco

Grandi difficoltà sono derivate per i meneghini nell’arrivare a Llorente con il Napoli che nonostante trattasse con i nerazzurri per Politano, non ha voluto aprire allo sbarco dello spagnolo a Milano. Una blindatura totale che ha costretto di conseguenza Marotta a virare su altri obiettivi. Cambiata quindi la strategia e soprattutto la necessità di portare a casa un’attaccante di qualità al cospetto del tecnico ex Juventus. Ecco di conseguenza il nome che esce nuovamente fuori, nonostante il recente interessamento del Barcellona.

Calciomercato Inter, ecco chi arriva

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero ripresi nelle ultime ore i contatti con Giroud del Chelsea. Il calciatore vuole lasciare il club inglese e pronta ci sarebbe la squadra italiana ad approfittarne con la possibilità di ‘emigrare’ nel campionato italiano per il francese. Un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore con l’intento di tenere bloccato l’attaccante, in attesa di concludere la trattativa con il Chelsea. L’intenzione di Giroud di trasferirsi in nerazzurro c’è, adesso spetta ai due club concludere l’operazione per quello che è ritornato ad essere l’obiettivo numero uno per l’attacco nerazzurro.

G.S.