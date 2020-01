Calciomercato Inter, arrivo Eriksen | C’è l’annuncio!

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha svelato dettagli importanti sul nuovo colpo nerazzurro Eriksen

Ormai ci siamo: Christian Eriksen potrebbe essere il nuovo acquisto dell’Inter. L’ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sull’affare con il Tottenham come svelato ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Cagliari: “Non ci nascondiamo, è da tempo che stiamo negoziando con il Tottenham. Sono ottimista, spero di concludere il più in fretta possibile. Sono fiducioso che si possa risolvere nei prossimi giorni”. Il centrocampista danese sarà il nuovo rinforzo per Antonio Conte, che è stato accontentato con innesti di valore nella sessione invernale dopo le continue lamentale dei mesi scorsi.

Calciomercato Inter, Eriksen che colpo per Conte!

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare così l’annuncio ufficiale: il suo arrivo era previsto lunedì, ma il suo arrivo potrebbe slittare come svelato da Marotta. Lo stesso manager del Tottenham, José Mourinho, ha commentato la partenza del giocatore: “Non voglio dire nulla. Voglio solo dire che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 di gennaio, non è carino. E questa non è colpa del Tottenham”. Poi il portoghese ha aggiunto altri dettagli nel post-partita di FA Cup contro il Southampton: “L’unica cosa che posso dire è che fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l’ultima da biasimare per questa situazione”. L’Inter aspetta Eriksen: il possibile annuncio come nuovo centrocampista nerazzurro arriverà a breve.

S.I.