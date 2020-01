Calciomercato Inter, colpo in attacco | Assalto dalla Premier

Completato l’acquisto di Eriksen, l’Inter va a caccia di un attaccante con Giroud principale indiziato. Spunta però un’altra pretendente.

L’Inter non vuole proprio fermarsi e dopo il colpo Eriksen, ufficializzato nel pomeriggio di oggi, è pronta a mettere a segno un’altra operazione di mercato. I nerazzurri infatti vogliono chiudere la trattativa per un nuovo bomber che possa andare a rinforzare il reparto avanzato del club allenato da Antonio Conte. In casa Inter si andrà infatti forte su un vice-Lukaku in seguito alla cessione di Politano arrivata proprio nella giornata odierna al Napoli. Si è dunque liberato un posto in un attacco che da tempo necessita di un calciatore fisico in grado di andare a sostituire il bomber belga. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occhi su Giroud: ci pensa anche il Tottenham

Il nome principale per l’attacco resta Oliver Giroud che è tornato in cima alle preferenze del club nerazzurro, con la candidatura di Fernando Llorente che ha perso quota nelle ultime ore. Il bomber francese è da tempo ai margini del Chelsea con Frank Lampard che gli ha praticamente quasi sempre preferito il più giovane Abraham. Destino segnato quindi per il campione del mondo conteso però anche da altri grandi club. L’ostacolo principale per l’Inter potrebbe arrivare proprio dalla Premier League.

Secondo quanto affermato da ’90min.com’ il Tottenham avrebbe preso contatti con i ‘Blues’ per il centravanti transalpino che nelle idee della dirigenza ‘Spurs’ andrebbe a sostituire perfettamente l’infortunato Kane. La società londinese metterebbe sul piatto un contratto di due anni e mezzo che potrebbe far gola a Giroud. Dal canto suo il Chelsea però non vorrebbe andare a rinforzare una diretta rivale e preferirebbe maggiormente la cessione all’estero, magari all’Inter. D’altro canto però l’agente del giocatore potrebbe semplicemente usare l’interesse tardivo di Spurs per costringere l’Inter ad agire concretamente prima della fine del mercato.

