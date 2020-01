Calciomercato Inter, UFFICIALE il colpo da novanta | Ecco Eriksen!

Il colpo del mercato di gennaio in Serie A arriva dall’Inter: è fatta per il centrocampista Christian Eriksen. Ufficializzato l’ingaggio, c’è la nota del club nerazzurro

Dopo una trattativa che sembrava infinita durata quasi un mese, è arrivata l’ufficialità per il trasferimento di Christian Eriksen all’Inter. Il calciatore danese si aggiunge a Moses e Young e rappresenta l’acquisto più importante per il club di Milano: con lui il centrocampo fa un salto di qualità importante. Di seguito è riportata la nota ufficiale dell’Inter.

Eriksen, colpo di caratura internazionale: cifre e dettagli

Dopo oltre trecento partite con la maglia del Tottenham, Eriksen giunge in Italia per una cifra di 20 milioni di euro. Al calciatore andranno circa 10 milioni all’anno fino al 2024. In mattinata il centrocampista classe 1992 ha raggiunto Milano e ha svolto le visite mediche, successivamente è arrivata la firma e la tanto attesa ufficialità.

Nel 3-5-2 di Antonio Conte, il danese agirà come mezzala probabilmente al posto di Stefano Sensi e garantirà qualità e invenzioni. È stato uno dei protagonisti della crescita degli Spurs, che si sono affermati negli ultimi anni ottenendo una partecipazione fissa in Champions League e non solo. Appena sei mesi fa, infatti, il club londinese ha giocato la finale della massima competizione europea, poi persa contro il Liverpool. Ma Eriksen era un tassello importante, titolare indiscusso, e ora è pronto a conquistare anche l’affetto della tifoseria nerazzurra.

