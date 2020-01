Calciomercato Juventus, tegola Pjanic | Paratici insiste per il colpo a centrocampo

Un infortunio che costringe la Juventus a dover rinunciare ad uno dei calciatori più rappresentativi del club. Ecco chi punta Paratici.

Un infortunio che costringe la Juventus a dover rinunciare ad uno dei calciatori più rappresentativi del club. Ecco chi esce dal campo. I bianconeri infatti vedono Sarri togliere dal campo un simbolo del centrocampo a causa di un problema che lo ha già visto zoppicare nell’ultima fase della prima frazione di gioco. L’allenatore ha provato a schierarlo anche nella ripresa, ma dopo pochi minuti è stato costretto a chiedere il cambio.

Calciomercato Juventus, esce per infortunio

Il calciatore di cui stiamo parlando è Pjanic, che è stato sostituito dall’allenatore con l’ingresso in campo di Rabiot al suo posto. Il bosniaco ha avuto infatti un problema, uscendo dal campo per un problema alla caviglia, e vedremo quindi quale sarà l’entità del suo infortunio. Sicuramente una tegola importante per quanto riguarda la Vecchia Signora siccome con la partenza di Emre Can alle porte e vari infortuni dei calciatori presenti in rosa, non ci sono abbastanza sostituti in mezzo al campo. Di conseguenza si potrebbe tornare a spingere sul mercato, con un ipotesi in particolare che avanza.

Calciomercato Juventus, il colpo di Paratici

Il primo nome che va ad infiammare la piazza è sicuramente quello di Rakitic, centrocampista del Barcellona di grande spessore ed esperienza che ha dimostrato di essere tra i migliori al mondo. Se nelle ultime settimane è avanzata l’ipotesi di uno scambio con Bernardeschi, nelle ultime ore si è anche parlato di un Emre Can diretto proprio in Spagna per vestire la maglia blaugrana. Insomma, tutto potrebbe accadere nei prossimi giorni con la squadra bianconera che dovrà intervenire sul mercato per andare a rimpiazzare Pjanic, nel caso in cui l’infortunio sia più grave del previsto.

