Calciomercato Juventus, torna di moda l’ex Real per la difesa

Torna di moda il colpo per la difesa della Juventus: con il possibile addio di Rugani e con Demiral ai box per tanti mesi i bianconeri ci proveranno

L’infortunio di Demiral ha scombussolato i piani della Juventus, che aspetta con ansia il ritorno di capitan Giorgio Chiellini. Lo stesso club bianconero, però, starebbe già lavorando per il futuro visto che non arriverà nessun rinforzo per Sarri in questa sessione invernale di calciomercato. E con il possibile addio a giugno di Daniele Rugani, che ha trovato fin qui poco spazio, la Juventus starebbe sulle tracce dell’esperto centrale argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, centrocampisti con la valigia | Il messaggio del club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Nome clamoroso!

Il profilo di Ezequiel Garay è stato accostato con insistenza in passato alla Juventus, ma alla fine il suo trasferimento è stato sempre messo in naftalina. Ora il suo nome sarebbe finito nuovamente sul taccuino di Fabio Paratici e della dirigenza bianconera. Il centrale argentino, in scadenza di contratto nel giugno 2020, potrebbe liberarsi a parametro zero. La Juventus non vuole lasciarsi sfuggire la nuova occasione di mercato per rinforzare il reparto difensivo con il 33enne sudamericano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ripresi i contatti | Pronto il colpo in attacco

In questa stagione con la maglia del Valencia lo stesso Garay ha collezionato ben 21 presenze diventando un elemento imprescindibile della formazione spagnola. Dopo Real Madrid, Zenit, Benfica e Valencia il suo futuro potrebbe essere in Serie A per concludere la sua carriera europea di spessore. La Juventus pensa ormai al futuro per regalare innesti di prima fascia a Maurizio Sarri, impegnato in questi mesi a lavorare sul campo per riuscire a trionfare sui tre fronti. Un altro possibile colpo estivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Nome clamoroso!

Calciomercato Juventus, Paratici prepara l’addio | C’è l’incontro!

S.I.