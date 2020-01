Calciomercato Milan, centrocampisti con la valigia | Il messaggio del club

Il Milan sta giocando in questi minuti contro il Brescia per l’anticipo della 21/a giornata di Serie A. Nel pre partita Ricky Massara ha chiarito le posizioni di Kessie e Paqueta.

Serata importante per il Milan che sta giocando in questi minuti al ‘Rigamonti’ contro il Brescia con il chiaro obiettivo di dare continuità alle ultime positive uscite. I rossoneri di Pioli hanno letteralmente cambiato marcia con l’avvento in rosa di Zlatan Ibrahimovic che ha cambiato volto alla squadra ed in particolare all’attacco. Non mancano però anche le note dolenti nella rosa meneghina con i vari Piatek, Paqueta e Suso praticamente inutilizzati nelle ultime uscite e sempre più lontani da un futuro al Milan. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, da Kessia a Paqueta: Massara fa chiarezza

Lucas Paqueta è certamente il principale scontento dell’ultimo periodo. Praticamente uscito dai radar ad appena un anno di distanza dal suo trasferimento a Milano per circa 35 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri vorrebbero recuperare in larga parte in caso di partenza del giovanissimo centrocampista cercato in particolar modo dal PSG di Leonardo. Tantissime in tal senso le voci sull’ex Flamengo che il ds Ricky Massara ha provato a smorzare ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Paqueta è un professionista serissimo, un ragazzo sensibile e responsabile. Sta vivendo un periodo di appannamento, si rende conto di non essere al meglio. Si è confrontato con allenatore e hanno deciso di riprendere lunedì, e non c’è problema”.

Sul mercato relativo a Paqueta è stato chiarissimo: “Offerte? Le voci diventano intense con l’avvicinarsi della scadenza del mercato, voi siete specialisti nel raccontare di queste fantomatiche offerte, ma siamo contenti di Lucas. È fisiologico che ci possano essere momenti di difficoltà”.

Massara quindi si sofferma infine sugli affari caldi: “Rodriguez al Fenerbahce? È in panchina, pronto se dovesse servire. Dobbiamo essere molto concentrati e dobbiamo fare una grande partita, sarà un gara da affrontare con massima attenzione. Kessie rimane? Certo”.

