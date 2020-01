Calciomercato Milan, nuova idea per Pioli | C’è l’ex Juve

Nuova idea in casa Milan per rafforzare il centrocampo: visto il passaggio di Pioli al 4-4-2 si fa viva l’ipotesi Roberto Pereyra.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano per rafforzare le corsie. Un profilo che ben conosce la Serie A e che può rappresentare un’occasione di mercato. Con il passaggio al 4-4-2 da parte di Stefano Pioli, il Milan cerca esterni offensivi in grado di ricoprire il ruolo di esterno di fascia. Bonaventura non ha convinto, Paqueta e Suso sono ormai ai margini e per Pioli, dunque, servono alternative. E una suggestione può portare ad un ex Juventus.

Calciomercato Milan, ipotesi Pereyra per Pioli

Il nome in questione è quello di Roberto Pereyra, ex Udinese e Juventus ora al Watford. L’argentino, recentemente rientrato nel giro della nazionale, ha un contratto in scadenza nel 2021 con gli ‘Hornets’ e può rappresentare un’occasione per il Milan. Pereyra infatti ha disputato sì 18 presenze in campionato, ma solo 9 partendo da titolare. Il giocatore tornerebbe volentieri in Serie A e il Milan può rappresentare una ghiotta occasione per l’argentino.

Le caratteristiche tecniche e la duttilità del ‘Tucu’ ben comodo farebbero a Stefano Pioli. Nel nuovo modulo rossonero, Pereyra potrebbe essere impiegato come esterno sia a destra che a sinistra, così come potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli alle spalle della punta in un ipotetico 4-2-3-1. Giocatore tecnico e rapido, l’argentino rappresenta un’importante occasione. Il costo suo cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro.

A.G.