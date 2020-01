Calciomercato Juventus, niente scambio | Richiesta monstre per il centrocampista

Continuano le trattative in casa Juventus per il centrocampista del Barcellona. Tutte le novità sul calciomercato in entrata ed in uscita della Vecchia Signora allenata da Maurizio Sarri

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile scambio fra la Juventus di Maurizio Sarri e Fabio Paratici ed il Barcellona ora di Quique Setien. Sul piatto, fra i due top club europei, c’erano i nomi di Federico Bernardeschi, arrivato in bianconero dalla Fiorentina, ed Ivan Rakitic, esperto centrocampista croato. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Secondo quanto riportato da ‘ElGolDigital’, il Barcellona però non avrebbe intenzione di accettare lo scambio per Ivan Rakitic e avrebbe anche posto una precisa condizione economica per lasciar andare l’ex giocatore del Siviglia, elemento prezioso della linea mediana blaugrana, sia per esperienza che per qualità nel gioco.

Calciomercato Juventus, Rakitic nel mirino: la richiesta del Barcellona

Il Barcellona sta vivendo un momento di transizione dopo le stagioni sotto la guida tecnica di Ernesto Valverde. All’allenatore spagnolo è stata infatti fatale la sconfitta in SuperCoppa, ed al suo posto è arrivato l’ex Real Betis Quique Setien. Sono quindi delle fasi molto delicate per il Barcellona che non vorrebbe privarsi proprio ora, salvo super offerte, di giocatori di esperienza e affidabilità.

In questo frangente si inseriscono le richieste economiche che il club di Bartomeu fa per lasciar andare Rakitic. Ci vorrebbero infatti ben 50 milioni di euro per strappare il giocatore croato ai catalani. Una cifra monstre considerando anche l’età del nativo in Svizzera, fra poco meno di due mesi 32enne.

