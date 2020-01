Calciomercato Juventus, sfida alla big europea | Lo ‘porta’ Ronaldo

La Juventus continua a lavorare per il presente e per il futuro per fiutare colpi decisivi in grado di alzare il tasso tecnico: il consiglio di Cr7

Le idee di mercato non si fermano a gennaio. La Juventus starebbe già al lavoro per rinforzare la rosa bianconera di Sarri a partire dalla prossima stagione. La società torinese potrebbe fissare già colpi decisivi per l’estate: Cristiano Ronaldo sarebbe entusiasta del possibile arrivo del suo connazionale, che si sta mettendo in luce da anni con la maglia dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Juventus, duello con il Man United per Bruno Fernandes

L’ex Novara e Udinese, Bruno Fernandes, è diventato grande negli ultimi anni in patria conquistando anche la maglia della Nazionale portoghese. In questa stagione il talentuoso giocatore dello Sporting Lisbona ha totalizzato 15 gol e 14 assist vincenti in ventisette partite complessive. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo il Manchester United, ma la richiesta del club portoghese, pari a circa 100 milioni di euro, è ritenuta molto alta dai Red Devils. Già nella scorsa estate sarebbe dovuto arrivare il suo addio con lo stesso Guardiola anche molto interessato al giocatore per portarlo a Manchester, sponda City. L’affare nella sessione invernale potrebbe saltare con lo stesso portoghese che continuerebbe la sua avventura in Portogallo.

Nei prossimi mesi la stessa Juventus monitorererebbe la situazione con calma per preparare il possibile assalto decisivo a Bruno Fernandes. In estate sicuramente il talento lusitano saluterà lo Sporting: così il club bianconero, su consiglio dello stesso Cristiano Ronaldo, potrebbe duellare con lo stesso Manchester United, che al momento si trova avanti nella trattativa.

S.I.