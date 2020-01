Calciomercato Juventus, anche Bernardeschi al Psg | Secondo scambio!

L’affare De Sciglio-Kurzawa apre l’asso di calciomercato tra la Juventus e il PSG. Possibile un altro scambio con protagonista Federico Bernardeschi

Alla vigilia di Napoli-Juventus Sarri ha detto che è solo un’ipotesi, in realtà lo scambio De Sciglio-Kurzawa col Paris Saint-Germain è in fase avanzatissima. Secondo le ultime indiscrezioni l’entourage del terzino ex Milan sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali con il club di al-Thani. L’affare di calciomercato non può considerarsi ancora concluso, tuttavia la volontà di tutte le parti in causa è quella di portarlo a termine al più presto.

Calciomercato Juventus, secondo scambio col Psg: Bernardeschi protagonista

De Sciglio-Kurzawa potrebbe essere il primo di una serie di scambi, sempre utili pure per il bilancio, tra la stessa Juventus e il Psg. Il prossimo potrebbe avvenire a giugno, ma con tutte le difficoltà del caso eventualmente pure in questi ultimi sei giorni di sessione invernale considerato lo status di riserva di entrambi i giocatori che verrebbero coinvolti. Da una parte Federico Bernardeschi, finito molto indietro nelle gerarchie di Sarri dopo una prima parte di stagione per nulla convincente. Il nome del classe ’94 di Carrara è già stato peraltro ‘coinvolto’ in uno scambio con Rakitic del Barcellona, per ora naufragato.

BERNARDESCHI / STAGIONE ’19/20

19 PRESENZE – 1 GOL e 1 ASSIST

1.018 MINUTI GIOCATI

Dall’altra, invece, Leandro Paredes. Il regista argentino è da tempo nel mirino di Fabio Paratici se non altro perché molto stimato dal tecnico bianconero, che lo ha allenato e lanciato ad Empoli prima del successivo ritorno alla Roma. Juve e PSG hanno già parlato di lui più di un mese fa, sempre nell’ambito di uno scambio ma con Emre Can che viaggia adesso in direzione Borussia Dortmund seppur l’incontro di ieri tra il Cfo juventino e l’intermediario Trimboli faccia ipotizzare un possibile ingresso in scena del Tottenham. Oltre a Paredes, che ambisce certamente a tornare in Italia, la ‘Vecchia Signora’ per Bernardeschi potrebbe chiedere un conguaglio di 10-15 milioni di euro.

