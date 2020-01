Calciomercato Milan, nome a sorpresa se salta Florentino

Il Milan continua ad essere attivo per rinforzare il reparto offensivo: spunta il profilo proveniente dalla Spagna se salta Florentino

Ultimi giorni molto frenetici in casa Milan. La società rossonera vuole regalare altri colpi importanti per aumentare il tasso tecnico della rosa di Stefano Pioli. Il mese di gennaio è iniziato nel migliore dei modi con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha riportato calma ed entusiasmo nell’ambiente milanese. Ora si dovrà valutare la situazione dei giocatori scontenti, come quelle relative a Paqueta, Suso e Piatek, ormai fuori dal progetto tecnico del Milan. I rossoneri, però, proveranno a chiudere per un innesto per il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, duello con la Roma per Carlos Perez

Nelle ultime ore il Milan si sarebbe inserito anche per l’esterno offensivo del Barcellona, Carlos Perez, molto vicino alla Roma. La società giallorossa dovrebbe chiudere l’operazione nei prossimi giorni, ma il club rossonero avrebbe così provato ad imbastire una trattativa rapida cercando di sorprendere la società capitolina. Tutto sarebbe nato dopo il no della Roma per il turco Under, sempre nel mirino della società milanese per rinforzare le corsie esterne di Pioli. Finora lo spagnolo Perez, classe 1998, ha collezionato soltanto 707 minuti realizzando tre gol e tre assist vincenti in maglia blaugrana: ora lo stesso giocatore del Barcellona resta vicinissimo alla Roma. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma può agire anche a sinistra mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche e di corsa.

Il Milan, invece, potrebbe chiudere la trattativa riguardante Florentino, giovane mediano del Benfica classe 1999, che ha totalizzato finora ben 999 minuti tra campionato e le varie Coppe. Per lui sono arrivate anche due presenze in Champions League mettendo così in luce il suo talento a livello europeo. Il club portoghese avrebbe aperto anche al prestito del giocatore: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione definitiva.

