Calciomercato Milan, doppia cessione in arrivo | Cifre e dettagli

Doppio addio in vista per il Milan di Boban e Maldini. Ecco le cifre e i dettagli delle prossime due cessioni in casa rossonera

Suso più Piatek: il Milan sta per festeggiare la doppia cessione. I due calciatori non rientrano più nei piani del club e la conferma arriva proprio dalle tre panchine consecutive di entrambi. Il club è stato chiaro: le loro partenze servono per sistemare anche i conti. Ergo: presto bisognerà trovare tutti gli accordi per chiudere in fretta le intese sul trasferimento. Partiamo da Piatek. L’ex Genoa si è ritrovato inevitabilmente chiuso dall’arrivo di Ibrahimovic, sempre più fondamentale nello scacchiere tattico dell’allenatore di Parma. Il desiderio del classe ’95 era quello di rimanere a Milano, anche per provare a tornare sui livelli del passato. Ma il Milan non ha tempo di aspettarlo e ora spera solo di trovare l’incastro giusto con il Tottenham, alla ricerca di un sostituto di Kane. Si tratta sulla base di un prestito, con un riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Suso-Siviglia: le ultime sull’addio

Formula simile per Suso. L’esterno offensivo spagnolo ha scelto da tempo di tornare in Patria, dove lo attende proprio quel Monchi che lo avrebbe voluto alla Roma. La valutazione è simile a quella di Piatek con il Milan che punta ad avere garanzie sul riscatto. Infine, arrivano conferme su Florentino. Il portoghese può arrivare in prestito dal Benfica.