Calciomercato Milan, restyling in corso | C’è il ‘nuovo’ Skriniar

Il mercato del Milan potrebbe regalare un nuovo colpo pronto ad infiammare i tifosi. Un calciatore che somiglia molto a Skriniar.

Il mercato del Milan potrebbe regalare un nuovo colpo pronto ad infiammare i tifosi. Un calciatore che somiglia molto a Skriniar. Si tratta di un calciatore che ha già familiarità con il calcio italiano e che ha molti aspetti in comune col difensore dell’Inter che pian piano è diventato un perno della squadra nerazzurra. Di conseguenza il suo arrivo potrebbe rappresentare un nuovo ‘crack’ per i vertici rossoneri. Ecco di chi stiamo parlando per rinforzare la difesa della squadra allenata da mister Pioli.

Calciomercato Milan, il colpo per la retroguardia

Il Milan sarebbe pronto quindi a portare a casa un calciatore di assoluto livello perché ricorda proprio le gesta di Skriniar. Arrivato anche lui in Italia come “semisconosciuto”, è riuscito poi ad imporsi pian piano nella Serie A per poi procedere con il salto in una delle big come l’Inter. Ed ora è diventato tra i migliori centrali d’Europa formando con De Vrj una delle migliori coppie in Europa. Insomma, un calciatore che è riuscito a salire sul carro della ribalta ed ora il Milan prova questo colpo in “stile Inter”.

Calciomercato Milan, ecco il colpo

Il giocatore di cui stiamo parlando è Julian Chabot, che proprio come Skriniar vanta la sua prima esperienza in Italia con la maglia della Sampdoria. Arrivato quest’anno, ha messo a referto cinque presenze, ma è già entrato nelle grazie del Milan pronto a puntare su di lui per andare a rinforzare la retroguardia. Il Diavolo ci vede lungo e proietta per il calciatore un futuro roseo anche in prospettiva di una plusvalenza che permetterebbe così alla dirigenza di monetizzare. Insomma, tutto pronto per intavolare una trattativa che regalerebbe il ‘nuovo Skriniar‘ a Pioli.

G.S.