Calciomercato Inter, rebus attacco tra gennaio e giugno | Dall’Italia all’estero

Intrigo in attacco per l’Inter con i nomi dei vari Mertens, Pandev e Slimani che aleggiano in zona nerazzurra tra presente e futuro.

È una Inter attivissima quella che si appresta a chiudere una proficua sessione invernale di calciomercato. Ben tre i colpi messi a segno finora con i vari Moses, Young ed Eriksen. La ciliegina sulla torta potrebbe nel caso arrivare con un ultimo acquisto in attacco per regalare a Conte il tanto desiderato vice-Lukaku. Nelle scorse settimane si è parlato molto di Olivier Giroud che potrebbe però finire alla Lazio, mentre nelle ultime ore sono spuntati tra gennaio e giugno altri nomi. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il nome ‘nuovo’ sarebbe addirittura quello di Goran Pandev, vincitore del triplete con Mourinho all’Inter. Un ritorno suggestivo quello del macedone che offrirebbe sicuramente tanta esperienza. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, caccia alla punta: idea Slimani e suggestione Mertens

Pandev potrebbe essere la soluzione low cost per gennaio anche se l’età non è di certo più dalla parte del macedone. Ecco quindi che riprende quota anche Islam Slimani, attaccante algerino di proprietà del Leicester, ma in prestito al Monaco. Come sottolineato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, la presenza a Milano del suo agente Federico Pastorello può in tal senso essere un segnale importante. L’algerino offrirebbe nel caso maggiore fisicità e freschezza atletica rispetto a Pandev che ha per giunta annunciato il ritiro a fine anno.

L’ultima pista porta invece a Napoli alla porta di Dries Mertens che ha ancora da risolvere il proprio destino. Secondo quanto riferito da ‘le10sport.com’ il Chelsea avrebbe provato immediatamente a strappare il belga agli azzurri con una proposta da circa 6 milioni di euro. Un’offerta però rifiutata dal club partenopeo che lo vorrebbe tenere fino a fine anno. Se Mertens andasse a scadenza sarebbe proprio l’Inter ad andare in pole per acquistarlo a parametro zero in estate.

G.B.