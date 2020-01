Calciomercato Milan, tentativo per James Rodriguez | C’è il tesoretto

Nella fase finale della sessione invernale di calciomercato il Milan pensa alle cessioni: un tesoretto che potrebbe servire ad un grande colpo per l’estate

Si avvicina alla chiusura la sessione invernale di calciomercato. Dopo il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si concentra sulle cessioni dei calciatori ormai in fondo alle gerarchie. Suso, Piatek e Rodriguez sono i giocatori in uscita che potrebbero portare alle casse rossonere un prezioso tesoretto per il mercato della prossima stagione. Il primo colpo potrebbe arrivare dal Real Madrid di Zidane, si osserva James Rodriguez.

Calciomercato Milan, un big dalle cessioni: si pensa ad James Rodriguez

Le ultime 48 ore della sessione invernale del Milan si concentreranno sulle cessioni dei giocatori ormai fuori dal progetto rossonero. Jesus Suso, Ricardo Rodriguez e Krzysztof Piatek, hanno lasciato Milano. Il giocatore spagnolo approda al Siviglia in prestito per 18 mesi con riscatto fissato a 22 milioni. Il terzino svizzero invece si trasferisce in Olanda, al Psv. Prestito di 2 milioni con riscatto a 4 milioni. La cessione più importante è sicuramente quella del bomber polacco, che dopo le delusioni in rossonero cercherà rivalsa in Bundesliga, all’Herta Berlino. L’accordo tra i club è arrivato sulla base di 27 milioni in favore della squadra milanista. Da queste tre cessioni il Milan riesce a guadagnare una somma preziosa per il mercato della prossima stagione, in cui con grandi probabilità arriverà una nuova rivoluzione. Uno dei big sulla lista per il mercato estivo sarebbe James Rodriguez, calciatore in rottura con il Real Madrid. In questa stagione il colombiano ha totalizzato solamente sei presenze da titolare, troppo poco per un giocatore della sua caratura. La società spagnola al momento chiede 50 milioni per il giocatore, ma il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe portare il club di Florentino Perez ad abbassare le pretese. Per il Milan della prossima stagione potrebbe essere il primo colpo della rinascita.

