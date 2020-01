Calciomercato, addio Cavani | Il PSG pesca in Serie A

Assalto decisivo per il giocatore negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, con l’addio di Cavani che cambia le carte in tavola.

La sessione invernale di calciomercato sta regalando entusiasmanti colpi di scena improvvisi. L’Inter dovrebbe solo effettuare diverse cessioni visti i diversi innesti che ha messo a segno a gennaio. Da Eriksen passando per Moses e Young: Conte è stato accontentato con esperienza e qualità, in grado di dare il loro grande contributo.

Calciomercato Inter, Llorente idea del PSG

L’addio di Cavani, sempre più vicino all’Atletico Madrid, potrebbe spingere il PSG a puntare sull’attaccante spagnolo del Napoli, Fernando Llorente, che non ha trovato tanto spazio sotto la gestione Gattuso come svelato da “Le Parisien”. Il centravanti azzurro potrebbe rappresentare una valida alternativa proprio all’ex Napoli, che vuole cambiare aria già a partire da gennaio. Nelle scorse settimane l’Inter era molto interessata al giocatore al pari di Giroud dal Chelsea, che ora potrebbe volare al Tottenham dal manager portoghese Mourinho. Inoltre, la stessa società partenopea starebbe vicino alla chiusura per Petagna dalla SPAL in vista della prossima stagione. Da monitorare con attenzione anche alla pista Mertens-Chelsea, come rivelato da Sky Sport.

La società nerazzurra ha definito ormai la sua rosa senza toccare minimamente il reparto offensivo: Sanchez e Esposito saranno le alternative per Lukaku e Lautaro. Lo stesso cileno sarà protagonista già a partire dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e poi in campionato viste le due giornate di squalifiche inflitte all’attaccante argentino.

