Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo esulta | Colpo da Madrid

L’ipotesi di un approdo in Serie A di Marcelo si fa sempre più concreta. Il brasiliano è ai margini del progetto del Real Madrid, la Juventus è in pole

Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa, la Juventus ha lasciato stare le piste riguardanti i terzini per il mercato di gennaio. Il reparto resta comunque da rinforzare e ciò significa che per quest’estate ci sarà l’assalto a qualche big. In questa stagione, tra infortuni ed errori i laterali bianconeri hanno fatto un po’ di fatica. L’emergenza ha portato anche a schierare Matuidi come terzino sinistro in una gara e la società non vuole che si ripeta una situazione del genere. Per questo Fabio Paratici è al lavoro per individuare un nome adatto allo stile di gioco di Maurizio Sarri. Dalla Spagna viene lanciata una bomba importante riguardante il futuro di Marcelo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura insanabile | Sarri trema

Marcelo, futuro in bilico: la Juventus si avvicina

Come riporta la testata giornalistica Fichaje, Zinedine Zidane ha voluto fortemente Ferland Mendy nella scorsa sessione di mercato estiva. Il terzino francese è arrivato al Real Madrid in cambio di 50 milioni di euro per garantire maggiori alternative a disposizione del tecnico. Mendy successivamente ha scavalcato nelle gerarchie il brasiliano, motivo per cui adesso Marcelo è a un passo dalla cessione. Il calciatore rappresenta la storia del Real Madrid con 499 presenze e 34 reti, uno dei migliori terzini mai avuti dal club spagnolo, ma la sua avventura con i Blancos è ormai ai titoli di coda.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti con Raiola | Firma in arrivo

La squadra più interessata e vicina sembrerebbe proprio la Juventus, che potrebbe garantire una rinascita al giocatore 31enne a partire dalla prossima estate. Al brasiliano piacerebbe giocare in Serie A, soprattutto perché ritroverebbe il compagno di mille battaglie Cristiano Ronaldo che potrebbe facilitare la sua scelta per il futuro.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, accordo totale | Visite mediche e addio!

Calciomercato Juventus, retroscena Cristiano Ronaldo | Offerta shock!

M.P.