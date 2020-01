Calciomercato Juventus, contatti con Raiola | Firma in arrivo

Giorni decisivi per il futuro del centrocampista francese. La Juventus e Mino Raiola sono in contatto per decidere quale mossa bisogna attuare

Non sono giorni facili per la Juventus, che nella giornata di ieri ha visto saltare due trattative in uscita. La società non è riuscita a chiudere l’affare per Marco Pjaca e ha bloccato la trattativa per lo scambio De Sciglio–Kurzawa. La decisione è stata presa anche per una questione di spogliatoio, visto che avere un italiano in più in rosa fa sempre bene. C’è anche una motivazione riguardante la duttilità di De Sciglio, che può agire sia a destra che a sinistra. Ora si attende che si concretizzi la cessione di Emre Can, ma nel frattempo si guarda in casa propria. Blaise Matuidi è in scadenza di contratto tra sei mesi ed è uno degli argomenti principali in queste ore.

Contatti con Raiola: la Juventus pensa al rinnovo di Matuidi

Il centrocampista francese è stato impiegato tante volte da Sarri in questa stagione, il tecnico bianconero lo ritiene importante quando si utilizzano giocatori troppo offensivi in avanti. La Juventus è in contatto con l’agente Mino Raiola e come riporta TuttoSport sta valutando se rinnovare il contratto in queste ore. La società ha un accordo valido fino a febbraio, che darebbe la precedenza sul rinnovo del centrocampista classe 1987. Dunque, le operazioni dovranno essere chiuse nel breve tempo e l’ufficialità potrebbe arrivare entro la fine di gennaio. A lasciare qualche perplessità, però, sono i 32 anni (ad aprile 33) che non favorirebbero il ricambio generazionale in un reparto che ne ha bisogno.

La Juventus e Mino Raiola sono in buoni rapporti da sempre, questo aiuta nella riuscita di ogni trattativa. Le discussioni per Matuidi, possono anche aprire dei discorsi per la prossima estate riguardo il tanto discusso Paul Pogba, nel mirino dei bianconeri già da diverso tempo.

