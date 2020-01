Milan, cessione club | Annuncio ufficiale di Arnault!

Quale sarà il futuro societario del Milan. Negli ultimi tempi si è parlato molto della suggestione Arnault che oggi ha provato a dare chiarezza.

Il Milan dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è completamente rinato ricominciando a macinare risultati estremamente positivi. Cambio di marcia improvviso e fondamentale per la stagione rossonera che potrebbe ulteriormente cambiare, soprattutto in ottica futura, dal punto di vista societario. Nei mesi scorsi si è infatti spesso parlato di un accostamento a Bernard Arnault, un imprenditore di successo e capo del gruppo del lusso LVMH. Classifica di ‘Forbes’ alla mano, il proprietario di Louis Vuitton MH attualmente può vantare la bellezza di un patrimonio di 117 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra che gli ha consentito di superare Jeff Bezos (115,6 mld di $) e Bill Gates (110 mld di $). Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, nuova smentita da Arnault

In relazione alla cessione del Milan ad Arnault non sono però mancate le smentite ed oggi è arrivato un nuovo annuncio in conferenza stampa con le dichiarazioni raccolte dal giornalista di ‘Europe1’ Emmanuel Duteil: “Vuoi comprare il Milan come dicono alcuni? Non so da dove provenga questa voce. Adoro il Milan, ma ripeto ancora una volta che non ci interessa affatto“.

Affermazioni che non lasciano spazio all’immaginazione quelle di Arnault che con un colpo di spugna fa svanire le residue speranze dei tifosi del Milan, che avevano visto nel ricchissimo imprenditore di LVMH una grandissima speranza per un futuro roseo della società meneghina. Nei mesi scorsi erano stati infatti effettuati anche accostamenti piuttosto improbabili relativi al possibile calciomercato targato Arnault. Si era infatti parlato di nomi del calibro di Allegri e Guardiola per ripartire il prossimo anno.

