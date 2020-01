Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: la chiave

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono chiudere il mercato di gennaio con l’ultimo acquisto: pressing per Fiorentino Luis, le ultime

Il Milan ha iniziato il 2020 col piglio giusto. I rossoneri sono in netta risalita in classifica, grazie alle tre vittorie consecutive contro Cagliari, Udinese e Brescia. L’arrivo di Ibrahimovic è servito a cambiare volto alla squadra rossonera, ma il Diavolo intende chiudere il mercato con altri innesti. In particolare, servirebbe a Pioli un innesto di qualità a centrocampo. Ultime ore febbrili di trattative, sono molti i volti che potrebbero cambiare da qui a venerdì sera nella rosa milanista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Roma tenta lo scippo a Inter e Milan

Calciomercato Milan, assalto a Florentino Luis: le ultime

Il Milan insegue, per la mediana, in particolare Florentino Luis. Il promettente classe 1999 del Benfica è l’obiettivo principale, in entrata, di questi ultimi giorni di sessione invernale. Può essere lui l’erede di Paquetà, che pare destinato a partire. Il forcing rossonero è insistente, anche se le richieste del club lusitano restano elevate. Il Milan punta su un fattore per convincere le Aquile di Lisbona. La maglia da titolare, in mezzo al campo, è destinata a Weigl, acquisto top di gennaio da parte del Benfica. Ecco perché il club potrebbe alla fine acconsentire a un prestito per non svalutare economicamente il giocatore, che rischierebbe di trovare poco spazio da qui alla fine. La trattativa potrebbe concludersi per un prestito sulla base di una durata di 18 mesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Mourinho prova lo scambio: tre nomi sul piatto

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: scippo all’Inter

N.L.C.