Calciomercato Milan, Mourinho prova lo scambio | Tre nomi sul piatto

Mourinho punta il forte calciatore rossonero ed è pronto a mettere sul piatto ben tre giocatori per convincere il Milan a cederlo.

Dopo un inizio di campionato deludente e con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l’avventura di Piatek con il Milan sembra giunta ai titoli di coda. Il calciomercato è ancora aperto, e in questi ultimi giorni la dirigenza del Milan sta lavorando a stretto contatto con quella del Tottenham.

Calciomercato Milan, le contropartite proposte da Mourinho

Dopo un timido approccio ad inizio gennaio, il Tottenham sembra voler chiudere per Piatek. Il calciomercato, però, sta per finire, e il Milan ha fretta di chiudere. La richiesta del club di via Turati è sempre rimasta la stessa: 28-30 milioni di euro, tutti cash. Il Tottenham, dal canto suo, ha necessità di rimpiazzare l’infortunato Kane, ma non vuole spendere tutti questi soldi. Per questo, i vice campioni d’Europa hanno proposto tre diverse contropartite tecniche: Erik Lamela, Victor Wanyama e Juan Foyth. Tre giocatori, tre ruoli diversi.

Il primo ha già giocato in Italia con la Roma. Portato in Italia da Sabatini, Massara lo conosce molto bene, proprio perché collaboratore stretto dell’attuale dirigente del Bologna ai tempi della Roma. Esterno d’attacco mancino, molto tecnico, ma spesso fermo a causa dei molti infortuni, vera costante della sua carriera. ‘El Coco’ rappresenterebbe certo un acquisto molto importante, ma il nodo potrebbe essere rappresentato dall’alto stipendio.

Anche gli altri due giocatori proposti dal Tottenham, Wanyama e Foyth, rappresenterebbero due buone alternative. Il primo è un centrocampista molto dinamico e possente fisicamente, il secondo un centrale molto giovane (classe 1998) ma già pronto per palcoscenici importanti, viste le dieci presenze collezionate con l’Argentina.

Il Milan avrebbe però bisogno di vendere, anche se ‘giocando’ con i valori dei cartellini si potrebbe comunque realizzare una discreta plusvalenza. Il calciomercato però sta per finire: Milan e Tottenham devono trovare una soluzione in fretta.

G.N.