Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | ‘Scippo’ all’Inter

Il Milan sarebbe pronto a mettere a segno un gran colpo di mercato con il procuratore del calciatore oggi nella sede rossonera.

I rossoneri sarebbero pronti a mettere a segno un gran colpo di mercato con l’intermediario del calciatore oggi nella sede rossonera. Si starebbe infatti provando a mettere le basi per una trattativa che avrebbe del clamoroso visto che il giocatore è stato per lungo tempo accostato ai cugini rossoneri durante la sessione invernale del mercato. Insomma, un colpo pronto ad infiammare i tifosi per la seconda parte di stagione in Serie A.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, doppia cessione in arrivo | Cifre e dettagli

Leggi anche —> Calciomercato Milan, scambio rifiutato dalla Premier per Piatek

Calciomercato Milan, il colpo a sorpresa

Il Diavolo vuole mettere a segno un gran colpo che consentirebbe di fare un ennesimo salto di qualità in fase avanzata. Il calciatore infatti arriverebbe a Milano per sostituire uno tra Suso e Paqueta, pronti a partire siccome non rendono più al meglio. Di conseguenza la dirigenza pensa a sostituti di livello ed il nome del centrocampista è balzato in testa alla lista dei giocatori a cui è interessato il club allenato da Pioli. La trattativa è pronta quindi a spiccare il volo con un trasferimento a dir poco importante per le sorti del campionato.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, nome a sorpresa se salta Florentino

Leggi anche —> Calciomercato Milan, cessioni in vista | Il punto sugli addii

Calciomercato Milan, ecco chi potrebbe sbarcare a Milano

Leggi anche —> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Nome clamoroso!

L’intermediario del calciatore, Crnjar, si è recato oggi nella sede rossonera dove avrebbe discusso con la dirigenza proprio di un possibile trasferimento del proprio assistito a Milano. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul che già in passato è stato accostato alla squadra di Zlatan Ibrahimovic, ma mai come ora potrebbe concretizzarsi l’interesse. La valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro e proprio in questo momento sembra più probabile sperare in un suo cambio di maglia con gli ultimi giorni di mercato che promettono di conseguenza sorprese per la squadra allenata da Pioli.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, nuova idea per Pioli | C’è l’ex Juve

Leggi anche —> Calciomercato Milan, centrocampisti con la valigia | Il messaggio del club

Leggi anche —> Calciomercato Milan, scoppia il caso | “Non vuole fare la riserva”

Leggi anche —> Calciomercato Milan, c’è l’annuncio | Nuova pista e addio

G.S.