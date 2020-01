Calciomercato Milan, scambio rifiutato dalla Premier per Piatek

Intrecci decisivi a Milano negli ultimi giorni di gennaio: non va a buon fine il possibile scambio per l’attaccante polacco Piatek

Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic il Milan ha bisogno di snellire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La società rossonera è sempre molto attiva sul fronte cessioni con la possibilità di piazzare i numerosi giocatori scontenti, che non stanno attraverso un ottimo periodo di forma. In primis, ci sarebbe da monitorare la situazione dell’attaccante polacco Krzysztof Piatek, che ha messo a segno finora soltanto cinque gol tra campionato e Coppa Italia. Il suo addio sembra ormai soltanto questione di ore con la possibilità concreta di volare in Premier League. In Serie A lo stesso giocatore rossonero ha collezionato tre panchine consecutive con Ibra che è tornato a spostare gli equilibri dell’attacco di Pioli.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Raiola fa sognare i tifosi

Calciomercato Milan, Piatek per il post Giroud

Come svelato da “La Gazzetta dello Sport” l’entourage del centravanti rossonero lo avrebbero offerto anche al Chelsea vista l’imminente partenza di Oliver Giroud, sempre più vicino all’Inter. Inoltre, l’ex Genoa sarebbe in contatto anche con il Tottenham con i contatti che si fanno sempre più frequenti. Un giro di attaccanti importante per accontentare le parti con lo stesso ariete francese, che ha trovato poco spazio fin qui sotto la gestione Lampard. Il Chelsea, inoltre, avrebbe offerto anche il difensore Zouma per l’operazione, ma la società rossonera chiede soldi e quindi lo scambio sarebbe saltato tra i due club.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Nome clamoroso!

Gli ultimi giorni di mercato a Milano saranno incandescenti con le due compagini, Milan e Inter, propense a regalare altri colpi di mercato ai rispettivi allenatori. Con Piatek verso la Premier, i nerazzurri potrebbero accogliere nelle prossime ore Eriksen e Giroud.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, niente scambio | Richiesta monstre per il centrocampista

S.I.